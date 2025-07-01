Renklerine yeni futbolcular ekleyen Van Spor FK, takımda bulunan bazı futbolcularla da sözleşmeleri yeniliyor. Van ekibi 3 yıldır takımda forma terleten Hasan Bilal ile yeniden anlaştığını duyurdu.

"HEDEFE GİDEN YOLDA BİZİMLE OLACAK"

Van Spor sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son üç sezondur Vansporumuzun formasını terleten, kritik anlarda sorumluluk alarak takımımıza değer katan Hasan Bilal ile yeniden anlaştık. Karakteriyle, saha içindeki disipliniyle ve aidiyetiyle örnek bir duruş sergileyen tecrübeli oyuncumuz, yeni sezonda da hedefe giden yolda bizimle olacak. Birlikte nice başarılara, birlikte yazılacak yeni hikâyelere.. Devam ediyoruz!" denildi.