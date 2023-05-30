Wanhaber

Van Spor Futbol Kulübü Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de yapılacak.

Kongre öncesi açıklama yapan Kulüp Başkanı Feyat Kıyak ve 2. Başkan Veysel Ürüm, kongreye katılım davetinde bulundu.

Van’a ve Van Spor’a sevdalı bir ekip olarak kıt kanaat bir bütçe ile yola çıktıklarını ve birkaç Van sevdalısının desteği ile play-off’lara kaldıklarını belirten Kıyak ve Ürüm, “Hiç bir zaman pes etmedik, bahane aramadık ve sizleri olabilecek en üst düzeyde temsil etmeye çalıştık.

Sonuç olarak Van Spora başkan bulunamazken şu an çok kıymetli ve değerli bir spor kulübü oluşturabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bizler emanetçisi olduğumuzun bu kulübü bu güne kadar nasıl sahipsiz bırakmadıysak bu günden sonra da Van Spor asla sahipsiz kalmayacaktır” vurgusu yaptı.

Kıyak ve Ürüm, 12 Haziran’da yapılacak olan kongrede aday olmak isteyen kim varsa kulübün kapısının sonuna kadar açık olacağını hatırlattı.

Kongrenin erken yapılmasının sebebine de değinen Kulüp Başkanı Ferhat Kıyak ve 2. Başkan Veysel Ürüm; “Bu tarihi belirlemede ki asıl sebebimiz yeni sezona geç kalınmadan; yeni yönetimin oluşturulması, teknik heyet ve futbol ekibinin hassas bir şekilde oluşturularak takımın sezonda camiayı en iyi şekilde temsil etmesidir” derken, kongre davetini yinelediler.

Ramazan Çetin