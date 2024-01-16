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Ligin ikinci devresine 3 puanla başlayan Van Spor FK, hafta sonu Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ile karşılaşacak. Zirve hesapları yapan Van Spor FK, bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürürken, deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve takibine devam etmeyi amaçlıyor.

Teknik Direktör Ümit Bozkurt yönetimince çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, günde çift idmanla bu maçın hazırlıklarını yapıyor.

Ev sahibi ekip oynadığı 19 maçtan 3’ünü kazanırken, 3’ünde berabere kaldı. 13 maçta mağlubiyet alan Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. attığı 13 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü. Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. 12 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Van Spor FK ise oynadığı 19 maçtan 11’ini kazanırken, 4 beraberlik ve 4’te yenilgi aldı. 27 kez rakip fileleri havalandıran Van Spor FK, kalesinde de 21 gole engel olamadı. Van Spor FK, 37 puanla 5. Sırada bulunuyor.

Zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. – Van Spor FK maçı 21 Ocak Pazar günü Adıyaman Kahta İlçe Stadı’nda oynanacak.