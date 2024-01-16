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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte ekonomide yeni adımlar atıldı.

Bu adımlardan biri de kamuda tasarruf tedbirleri oldu.

Geçtiğimiz temmuz ayında Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderilmişti.

Kamuda tasarrufla ilgili işleri sıkı tutan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Valiler Toplantısı'nda konuyu dile getirdi.

Valileri uyardı: Harcadığımız babamızın değil milletin parası

Valilere önemli uyarılarda bulunan Şimşek, tasarruf tedbirlerine uyulmasını istedi.

Özellikle taşıt kullanımı ve tanıtım giderlerinde tasarruf yapılması gerektiğinin altını çizen Bakan Şimşek'in, "Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası." dediği öğrenildi.

"Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz"

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un aktardığına göre Bakan Şimşek, toplantıda Türkiye’nin ekonomik anlamda zorlu bir süreçte olduğunu da vurgulayarak, “Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz.” dedi.

"Defterleri sonuna kadar kullanıyorum: Bu seviyeye kadar inmemiz lazım"

Valilerin de tasarruf tedbirlerine uymakla mükellef olduklarını vurgulayan Şimşek, "Ben defterleri sonuna kadar kullanıyorum. Kağıt falan kullanmıyorum. Bu seviyeye kadar inmemiz lazım." şeklinde konuştu.

"Gösterişten uzak, mütevazı bir kamu anlayışına her alanda mecburuz"

Gösterişten uzak, mütevazı bir kamu anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

“Gelin görün ki bu öyle olmuyor; taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar... Bu alanlarda hakikaten hassasiyet gerekiyor. Türkiye’de 2024 yılında biz bütçeye tam uyarsak, 2,7 trilyon lira açık vereceğiz. O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek demek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkanlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir.

O yüzden sizin de üzerinize görev düşüyor. Bu hassasiyet o kadar değerli ki. Ben defterleri sonuna kadar kullanıyorum. Kağıt falan kullanmıyorum. Bu seviyeye kadar inmemiz lazım. Bu babamızın parası değil. Hepimizin parası, milletin parası. 2,7 trilyon lira açık vereceğiz arkadaşlar.

Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin; bu konuda bize yardımcı olun. Gösterişten uzak, mütevazı bir kamu anlayışına her alanda mecburuz. Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz”

"Makam araçlarınızı satıp alabilirsiniz"

Öte yandan toplantının ardından soruları yanıtlayan Şimşek’in, bazı valilerin TOGG satın almak istediğini söylemesi üzerine, “Makam araçlarınızı satıp, TOGG alabilirsiniz.” dediği de kaydedildi.