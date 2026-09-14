Bakan Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonlarını başlattık. Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi; jandarma ve polis teşkilatlarımızla 148 eş zamanlı operasyon yapıldı" dedi.

'SOKAKLARIMIZ SUÇ ÖRGÜTLERİNE BIRAKILMAYACAK'

Bakan Gürlek, "Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz; suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır.

Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir. Bu kapsamlı operasyonların başarıyla yürütülmesinde büyük bir özveriyle görev yapan 78 Cumhuriyet Başsavcımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın fedakar mensuplarına teşekkür ediyorum. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır.

Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır. Cumhuriyet başsavcılıklarımız, polis ve jandarma teşkilatlarımız ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ FAALİYETİ HEDEF ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre söz konusu operasyonlar, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma' başta olmak üzere; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Yağma', 'Kasten öldürme ve yaralama', 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Tefecilik', 'Rüşvet', 'Kaçakçılık', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti' ile 'Yasa dışı bahis' ve şans oyunlarına ilişkin suçlar dahil olmak üzere çok sayıda suç faaliyetini hedef alacak şekilde planlandı.

Yürütülen soruşturmalarda, yalnızca suç fiilleri ve failleri değil; örgütlerin hiyerarşik yapıları, finansman kaynakları, iletişim ağları, sanal medya üzerinden yürüttükleri propaganda ve eleman temini faaliyetleri, lojistik imkanları ve suçtan elde edilen gelir mekanizmaları bütüncül anlayışla ele alındı.

Bu kapsamda temel hedef; yalnızca suç işleyen kişilerin yakalanması değil, suç örgütlerinin sokakta güç ve hakimiyet kurma kabiliyetlerinin ortadan kaldırılması, ekonomik kaynaklarının kesilmesi, dijital ve lojistik altyapılarının çökertilmesi ve yeniden suç üretme kapasitelerinin kalıcı biçimde kırılması oldu.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA DELİL KARARTMA VE KAÇMA FAALİYETLERİNE MÜDAHALE

Cumhuriyet başsavcılıkları arasında sağlanan güçlü koordinasyon ve operasyonların eş zamanlı gerçekleştirilmesi sayesinde suç örgütlerinin delil karartma, kaçma, faaliyetlerini başka alanlara kaydırma ve yeniden organize olma kabiliyetlerine etkin şekilde müdahale edildi.

Özellikle çocukların ve gençlerin sanal medya ve dijital platformlar üzerinden suç örgütlerinin etkisine alınması, örgütlere eleman kazandırılması ve suçun bir güç ve statü unsuru olarak sunulmasına yönelik girişimlerle mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.