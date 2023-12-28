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Geçtiğimiz günlerde Van Spor FK yönetiminde aralarında Asbaşkan Erol Temel, 2. Başkan Halil Pektaş ve Basın Sözcüsü Uğur Tunçdemir’in de yer aldığı 9 kişi istifa etmişti. Van Spor’da bugün de 20 kişi istifa etti. Başkan Feyat Kıyak’a tepki gösterip istifa edenlerin sayısı 29’a yükseldi.

Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin de istifa ettiği Van Spor’da, transfer tahtası da kapandı. Van Spor’da kongreye gidilmesi beklenilirken, mevcut başkan Feyat Kıyak’a tepkiler artıyor.

Van Spor FK’de yönetimdeki belirsiz süreç devam ediyor. Kulüp Başkanı Feyat Kıyak’ın istifa etmediği Van Spor’da birçok yönetici istifasını sundu. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’na kadar çok sayıda kişinin istifa ettiği Van Spor’da olağanüstü kongre sürecine gidilmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR KIYAK’I İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Van Sporlu taraftarlar dün sosyal medya platformu X üzerinden Kulüp Başkanı Feyat Kıyak’ı istifaya davet etti. Türkiye gündeminde yer alan #FeyatKıyakİstifa hashtagı yüzlerce twit aldı. Van Spor’da başkan olarak Feyat Kıyak’ı görmek istemediklerini belirten taraftarlar, şeffaf ve hesap verebilir bir başkan istediklerini dile getirdi.

EROL TEMEL’İ İHRAÇ ETMEYE KALKTILAR

Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak, kulüpte büyük emekleri bulunan eski Asbaşkan Erol Temel’i ‘kesin ihraç’ sebebiyle disiplin kuruluna sevk etti. Disiplin kurulu üyeleri bu kararı reddederek, görevlerinden istifa etti. Kulüpte Disiplin Kurulu Başkanı, üyeleri ve yedek üyelerin istifa etmesinden dolayı ‘Disiplin Kurulu’ da çöktü.

“VAN SPOR’A DAHA FAZLA ZARAR GELMESİN”

Van Spor’dan istifa eden yönetim kurulu üyeleri kulübün daha fazla zarar görmemesi için mevcut başkan Feyat Kıyak’ı istifaya çağırdı. Kulübün hızlı bir şekilde yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini belirten eski yöneticiler, istifa çağrılarını yineledi.

SPORTİF DİREKTÖR DE İSTİFA ETTİ

Van Spor’da istifa eden isimlerden biri de Kulüp Sportif Direktörü Ahmet Bilici oldu. Bilici sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda; “Geçmiş dönemde büyük Van Spor camiasına zarar geldiğini gördüğüm için gerekeni yapıp istifa etmiştim. Bugün yine Van Spor camiasına futbolcumuz Bekir Can Kara üzerinden zarar geldiğini görüyorum. Gerçekleşen transferin şampiyonluk yolunda kulübümüze fayda değil zarar getireceğini düşündüğüm için bu transferi kesinlikle onaylamıyorum. Şuan ki sürecin ve mevcut olayların Van Spor’a zarar verdiğine şahit oluyorum. Bu nedenle yürütmekte olduğum İdari ve Sportif İşler Sorumluluğu görevimden istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İŞTE İSTİFA EDEN KİŞİLER:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Erol Temel, Halil Pektaş, Gökhan Bayramoğlu, Fehim Güney, Uğur Tunçdemir, Nazım Akyüz, Murat Antika, Vedat Dursun, Eşref Ünal, Orhan Tolga, Fikret Beler, Suat Özdağ, Semih Tan, Gökhan Hanoğlu.

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ruknettin Bildirici, Ersin Temel, Murat Tuncay, Metin Tunçdemir, Emre Kaçmaz, Kenan Fidan.

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Av. Mehmet Yıldız, Emrah Dağ, Mustafa Kaya, İbrahim Entarili.

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Gürgin Kent, Ömer Faruk Hanoğlu, Sadık Haşimoğlu, Gökhan Ergenç, Celal Yavuzer