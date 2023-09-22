Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, Cumartesi günü saat 16:00'da deplasmanda WEECOINS Kırklarelispor'la karşılaşacak.

4 maçta 4 galibiyet alarak lige kayıpsız devam eden kırmızı siyahlı ekip, topladığı 12 puanla 2. sırada yer alıyor.

Temsilcimiz tarihinde Kırklarelispor'la 4 kez karşı karşıya geldi. Van Spor FK, söz konusu maçlarda, 1 galibiyet alırken, 1 maçı ise Kırklarelispor kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Van Spor FK, Kırklarelispor'a karşı deplasmanda oynadığı 2 maçta galibiyet yüzü görmezken, Cumartesi günü oynanacak maçta Van Spor FK, deplasmanda yeşil beyazlılara karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

Haber: Mehmet Salih Giyci