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Wanhaber / Özel

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, birinci dönem kamp çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde çalışmalarını sürdüren, kondisyon yüklenen, teknik ve taktik çalışan Van Spor’da yönetim kurulu üyeleri de idmanları yakından takip ediyor.

Teknik kadro ile istişarelerde bulunan yönetim kurulu üyeleri, talepleri de dinliyor.

TOPLANTI YAPILDI

Van Spor Futbol Kulübü Yönetimi, takımın idmanını izledikten sonra transferler konusu başta olmak üzere bir çok başlığı kendi aralarında istişare etti.

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak; “Yeni dönemde güçlü bir kadro ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Endişeye mahal yok, yolun sonu şampiyonluk” ifadelerini kullandı.

Umut Tarhan