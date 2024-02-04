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TFF 2. Lig’de 24. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla yaşanacak. Zirveyi ve ligin son sıralarını yakından ilgilendiren maçlarda takımlar kazanmak için sahaya çıkacak.

Zirve mücadelesi veren Van Spor FK, bugün sahasında ağırlayacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak olan Van Spor FK, zirve takibini sürdürmek istiyor.



Ligin ikinci devresinde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Van Spor FK, kendi sahasında kazanarak ligdeki sırasını korumak istiyor.

Van Spor FK bu maç öncesi ligde oynadığı 22 maçtan 13’ünü kazanırken, 5’inde berabere kaldı. 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılan Van Spor FK, 35 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 25 gol gördü. Van Spor FK, 44 puanla 2. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Kırklarelispor Futbol A.Ş. ligde oynadığı 22 maçın 6’sından sahadan galibiyetle ayrıldı.7 beraberliği bulunan Kırklarelispor 9 maçta da rakiplerine mağlup oldu. 19 gol kaydeden konuk ekip, kalesinde de 28 gol gördü ve topladığı 25 puanla 12. sırada yer alıyor.

Van Spor FK ile Kırklarelispor arasındaki maç bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Van Spor FK – Kırklarelispor maçını hakem Sinan Özcan yönetecek. Yiğit Çam ve Kerem Kalkan’ın yardımcı hakemlik yapacağı maçta Ahmet Turan Timuroğlu 4. hakem olacak.

GÜNÜN MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bugün oynanacak maçların programı şu şekilde;

04.02.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Ankara Demirspor

04.02.2024 14:00 Vefa Group Van Spor Fk - Kırklarelispor Futbol A.Ş

04.02.2024 14:00 Ankaraspor - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

04.02.2024 14:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - 1461 Trabzon Fk

04.02.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Zonguldak Kömürspor A.Ş

04.02.2024 14:00 Altınordu - Bursaspor

04.02.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Serik Belediyespor

04.02.2024 14:00 Nazilli Belediyespor - Bucaspor 1928

04.02.2024 14:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Kırşehir Futbol Spor Kulübü