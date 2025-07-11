Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan kırmızı-siyahlı ekip, kampın 7. gününde hazırlıklarına hız kazandırdı. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki ekip, gün içerisinde yapılan çift antrenmanlarla fiziksel ve taktiksel hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Kampta güç ve kuvvet antrenmanlarının yanı sıra, dayanıklılık ve kondisyon çalışmaları da ön planda yer alıyor. Takım yeni transferler, mevcut kadro ve altyapıdan dahil edilen genç oyuncularla birlikte takım içi uyumu artırmayı hedefliyor.

İLK HAFTA RAKİP BOLUSPOR

Temsilcimiz Van Spor FK, 8 Ağustos’ta başlayacak olan ligde ilk maçını Boluspor ile deplasmanda oynayacak. Teknik ekip, bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmak için kamp sürecinde oyuncuların fiziksel seviyesini üst düzeye çıkarmaya odaklanmış durumda.

KAÇ TRANSFER GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip resmi açıklama ile 2’si yabancı olmak üzere toplam 7 dış transfer ve iç transferde 3 oyuncuyla da sözleşme yenilediğini duyurmuştu. Başkan Erol Temel ise yeni transferlerin olacağı sinyalini geçtiğimiz günlerde vermişti. Taraftarlar yeni transferleri heyecanla bekliyor.