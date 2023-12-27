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Lige şampiyonluk parolasıyla iyi başlayan ancak daha sonra liderlik koltuğundan 5. Sıraya kadar gerileyen Van Spor FK, ligin ilk devresinde kendi sahasında, deplasmana göre daha iyi bir performans sergiledi.

İÇ SAHA PERFORMANSI

Kendi sahasında 9 maça çıkan Van Spor FK, bu maçlardan 6 galibiyet alırken, 2’sinde berabere kaldı. Kendi sahasında tek mağlubiyetini 17. haftada Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’a karşı 2 – 1’lik skorla alan Van Spor FK, iç saha maçlarından 20 puan topladı. Kendi sahasında maçlarda 15 gol atan Van Spor FK, kalesinde ise 7 gol gördü.

DIŞ SAHA PERFORMANSI

Van Spor FK, 9 lig maçını da deplasmanda oynadı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Van Spor FK, 3 maçta ise rakiplerine yenildi. Deplasman maçlarında 11 gol kaydeden Van Spor FK, kalesinde ise 14 gole engel olamadı. Van Spor FK, ilk devrenin sonu itibariyle deplasmanda 14 puan toplayabildi.