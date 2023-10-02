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WanHaber / Ramazan Çetin

Van Spor Futbol Kulübü evinde ağırladığı Zonguldak Kömürspor'u 90+7'ci dakikada Furkan Sakı'nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

Van Spor'un öne geçmesiyle birlikte Zonguldak Kömürsporlu futbolcuların başlattığı saha olayları nedeniyle müsabaka bir süre durdu.

Yeniden başlayan müsabaka Van Spor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

YALAN HABERE BAŞVURDULAR

Van Spor'un evinde aldığı galibiyet sonrası Zonguldak basını, Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak'ın korumalarla birlikte soyunma odasını bastığını ve silah çektiği yönünde yalan haberler üretmeye başladı.

Değil statta, kentte bile silahsız dolaşan kulüp başkanı Feyat Kıyak'a iftira atan Zonguldak basını, başkan ve korumalarının 2 futbolcuyu hastanelik ettiği haberlerini yayınladı.

İşte Zonguldak medyasında yer alan ve aslı astarı olmayan o haberler...

Z HABER

Vanspor başkanı silahla Kömürspor'a saldırdı!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 6. Hafta maçında temsilcimiz Zonguldak Kömürspor’un deplasmanda 90+6’da yediği golle Vanspor’a 1-0 mağlup olurken, karşılaşma sonunda Vanspor Başkanı ve 4 kişi kırmızı-lacivertli temsilcimizin soyunma odasına girerek silahla saldırdığı öğrenildi.

Kırmızı-lacivertli futbolculara saldıran başkan ve yanındakiler kaleci Egemen ve Nuri'yi darp ettiler. Hastaneye kaldıran her iki oyuncunun da kaburgası kırıldığı öğrenildi. Ayrıca saldırı hastane de devam etti. Başkan ve 4 kişi sonrasında 15 kişi daha hastaneye giderek Egemen ve Nuri'ye saldırdığı öğrenilirken, Van Emniyeti ise hastanede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

YENİ ADIM GAZETESİ

Vanspor Kulüp Başkanı Zonguldak Kömürspor soyunma odasını basıp silah çekti: Yüksel Egemen Yaylı hastaneye kaldırıldı!

Deplasmanda son saniye golü ile Vanspor'a 1-0 mağlup olan Zonguldak Kömürsporsporlu oyunculara maç sonunda çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre Vanspor Başkanı karşılaşma sonrasında adamlarıyla birlikte silah çekerek Zonguldak Kömürspor soyunma odasına bastı.

Futbolculara saldıran Vanspor Başkanı ve adamları kaleci Egemen ve Nuri'yi darp ettiler. Çıkan olaylar güçlükle yatıştırılırken darbe alan kaleci Egemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zonguldak Kömürspor kafilesi Van stadyumunda rehin kalırken emniyet ekiplerinin takviye kuvvet isteyerek geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.