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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek yeniden zirveye oturdu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ tarafta Dzeko’nun ceza sahası içi sol tarafına açtığı ortada Tadic, son çizgide topu kale önüne çevirdi. Szymanski’nin altıpasın içinden yaptığı olduğu vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

21. dakikada ceza yayında İsmail’in ara pasında kale önünde kaleciyle karşıya kalan Dzeko’nun şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada sağ taraftan Benhur’un ortasında topla buluşan Varesanovic’in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.

38. dakikada Osayi-Samuel, rakibiyle girdiği ikili mücadelede kazandığı topu Szymanski’ye aktardı. Szymanski’nin ara pasında savunma arkasına sarkan Fred, ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiye inmeden topu arka direğe gönderdi. Kale önünde topla buluşan Dzeko’nun dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonun sonrasında VAR uyarısıyla yapılan inceleme neticesinde Hakem Cihan Aydın, golü iptal etti.

47. dakikada sol taraftan Szymanski’nin ceza sahası içine yaptığı ortada Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin penaltı noktası yakınından sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

49. dakikada savunma arkasına atılan ara pasta ceza sahası içi sağ çaprazından Dzeko’nun şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

62. dakikada sağ taraftan orta alana doğru topu taşıyan İrfan Can’ın ara pasında topla buluşan Dzeko’nun ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

75. dakikada ceza sahası içinde çalımlarla ilerleyen King’in sağ çaprazdan çektiği şut, Çaykur Rizespor savunmasından Tadic’in önüne düştü. Kale önünde topla buluşan Tadic’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0

90+2. dakikada sol taraftan orta alana doğru topla ilerleyen Ferdi Kadıoğlu'nun ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

90+3. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Mert Hakan Yandaş'ın arka direğe kestiği ortada iyi yükselen King'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Caner Özaral

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 83), Becao (Samet Akaydin dk. 68), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (King dk. 68), Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 77), Tadic, Dzeko (Umut Nayir dk. 77)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Kent, Bartuğ Elmaz, Oosterwolde, Crespo

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin (Laine dk. 74), Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer (Halil Pehlivan dk. 46), Mithat Pala, Shelvey, Gustavo Sauerbeck (Zeqiri dk. 46), Varesanovic (Olawoyin dk. 46), Benhur Keser, Minchev (Gaich dk. 67)

Yedekler: Tarık Çetin, Alikulov, Anıl Yaşar, Faye, Eray Korkmaz

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Szymanski (dk. 3), İrfan Can Kahveci (dk. 47), Dzeko (dk. 62), Tadic (dk. 75), King (dk. 90+3) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Muhammet Taha Şahin, Shelvey, Gaich (Çaykur Rizespor) İHA