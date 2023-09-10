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Wanhaber / Özel

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Serik Belediyespor ile Van Spor FK karşılaştı. Ligin ilk iki haftasında aldığı 2 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Van Spor FK, 3. hafta maçında konuk olduğu rakibi Serik Belediyespor’u da mağlup etmeyi başararak puanını 9’a yükseltti.

Saat 16.00’da, Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahaya; Salih Şenbaş, Yunus Emre Çakır, Emir Yazıcı (Dk. 46 Ömer Faruk Yılmaz), Erbay Eker, Muhammet Mahmut Emir, Hakan Olkan, Ercüment Eray Ataklı (Dk. 69 Mustafa Ethem Erboğa), Sinan Kalaycı, Emrah Tacir (Dk. 46 Oğuzhan Doğan), Mert Caymaz (Dk. 69 Ergün Nazlı) ve Muhammet Akpınar ile çıktı.

Van Spor FK ise maça; Nurullah Aslan, Emre Öztürk, Abdulcebrail Akbulut, Burak Kavlak, Kerem Çağatay, Hasan Bilal (Dk. 73 Alpay Koçaklı- Dk. 90 Ahmet Eren), Erdem Seçgin, Onurcan Güler (Dk. 63 Muhammed Ali Doğan) , Medeni Bingöl, Harun Kavaklıdere (Dk. 90 Ahmet Ülük) ve Bertuğ Bayar(Dk. 63 Bahattin Berke Demircan) 11’i ile başladı.

Hakem Semih Kurt’un düdük çaldığı, yardımcı hakemliklerini Mehmet Ali Vardar ve Volkan Esen’in, 4. hakemliğini ise Süleyman Bahadır’ın yaptığı mücadelede başlama vuruşunu Van Sporlu futbolcular yaptı.

Maçın ilk dakikalarında etkili olan taraf Van Spor oldu. Oyunu rakip kalede oynamak isteyen Van Spor, önde baskı kurdu.

Ancak maçın ilk tehlikeli atağı 12. dakikada ev sahibi Serik Belediyespor’dan geldi. Kullanılan köşe vuruşuna Serik Belediyesporluların kafa vuruşunda kaleci Nurullah çizgi üzerinde topa müdahale ederek golü önledi.

Maçın 30. dakikasında Van Spor, rakip takım ceza sahası ön çizgisi üzerinde serbest vuruş kazandı. Topun gerisine geçen Hasan güzel bir vuruş yaptı, kaleci Salih aynı güzellikte kurtarış yaparak topu kornere tokatladı.

37. dakikada gelişen Van Spor FK atağında Harun’un ceza sahası içinde vurduğu top ağlarla buluştu ancak maçın hakemi ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Maçın 42. dakikasında gelişen Van Spor atağında Harun Kavaklıdere sol kanattan topu içeri taşıyarak düzgün bir orta yaptı. Topa gelişine çok güzel vuran Bertuğ Bayar, meşin yuvarlağı ağlara taktı ve Van Spor’u 1 – 0 öne geçiren isim oldu.

Maçın ilk yarısı Van Spor FK’nin 1 – 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına Serik Belediyespor başladı.

Bu devreye de iyi başlayan taraf Van Spor oldu.

Maçın 58. dakikasında Van Spor, Bertuğ ile 2. gole yaklaştı ancak pozisyonu değerlendiremedi.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde Van Spor yine etkili çıktı. Erdem Seçgin'in asist yaptığı pozisyonda Kerem Çağatay affetmedi ve skoru 2-0'a taşıyarak takımını rahatlatan isim oldu.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Van Spor FK sahadan 2 - 0 galibiyetle ayrılarak 3 puanı alan taraf oldu. Van Spor 3. hafta itibari ile puanını 9'a yükselterek yoluna kayıpsız devam etti.

Haber: Umut Tarhan