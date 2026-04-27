Doğu Anadolu’nun incisi Van, bugün benzerine az rastlanır bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. Şehir merkezinde akşam saatlerinde beliren bir bulut kümesi, şekliyle görenleri hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Güneşin batışına yakın saatlerde gökyüzünde oluşan bulut kümesi, bir insan figürünü andıran şekliyle dikkat çekti.

Akşam saatlerinde ortaya çıkan bulut oluşumu, insan figürünü andıran yapısıyla dikkat çekerken, durgun göl sularına yansımasıyla görsel şölen iki katına çıktı. Özellikle güneşin batışına yakın anlarda oluşan renk geçişleri, manzaraya ayrı bir estetik kattı. Kısa süre içinde şekil değiştiren bulut ve yansıması kaybolurken, Van semalarında yaşanan bu görsel şölen izleyenlerin hafızasında yer etti.