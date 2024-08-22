Van Sebze Hali’nde son fiyatlar açıklandı, ve gelen rakamlar adeta cep yakıyor! Van Büyükşehir Belediyesi’nin duyurduğu liste, vatandaşların gözlerini fal taşı gibi açacak cinsten. Şu anki fiyatlarla sofraya meyve-sebze koymak neredeyse lüks hale geldi. Patates, domates, şeftali ve biber gibi temel gıdaların fiyatları, inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda.

Van Sebze Hali’nde Şok Eden Fiyatlar: Bir Kilo Avokado Neredeyse Altın Değerinde!

Van’daki sebze meyve hali fiyatları 21 Ağustos’ta güncellendi ve ortaya çıkan tablo, her kesimden vatandaşı düşündürecek cinsten. Ananas gibi egzotik meyvelerin yanı sıra, neredeyse her sofranın baş tacı olan patates, domates ve biber gibi temel gıdalar bile ateş pahası olmuş durumda. Bir kilo avokadonun 234 TL’ye kadar çıkması ise bu krizin boyutunu gözler önüne seriyor.

Vatandaşlar Dikkat: Van Sebze Hali’nde Fiyatlar Zirve Yaptı, Cüzdanlar Zorlanacak!

Van Büyükşehir Belediyesi, 21 Ağustos itibarıyla sebze meyve hali fiyatlarını güncelledi. Bu fiyatlar karşısında vatandaşlar adeta şok oldu. Patates ve şeftali gibi ürünlerde ciddi bir artış gözlenirken, yerli armut ve salçalık domates gibi ürünlerde de büyük dalgalanmalar mevcut. Özellikle sivri biber ve çeri domates gibi mutfakların vazgeçilmezlerinde fiyatların hızla yükseldiği görülüyor.

Van’da Sebze ve Meyve Fiyatları El Yakıyor: Haldeki Son Durum Nedir?

Van Sebze Hali’ndeki fiyat listesi, vatandaşın bütçesini sarsacak türden. Ananas, armut, avokado ve diğer birçok sebze meyve fiyatı dudak uçuklatıyor. Van Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığı listeye göre, günlük tüketim için alınan ürünlerin fiyatları hızla yükselmiş durumda. Cüzdanlarınızın derinliğini test edecek bu fiyatlar karşısında dikkatli olun!