Van’da yeni otogar, yeni sebze hali ve soğuk hava deposu, bilim merkezi gibi önemli projelerin yapımı devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, önemli projeleri yerinde inceleyerek son durumları hakkında bilgi aldı.

Kent için önemli proje ve yatırımları inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yatırımların tamamlanmasıyla Van’ın önemli kazanımlar elde edeceğini ifade etti.

YENİ OTOGAR YIL SONUNDA HİZMETE AÇILACAK

Erciş yolu üzerinde yapımı hızla devam eden yeni otogar inşaatını ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, yeni otogarın Van’ın ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Yeni otogar binasının yılsonuna kadar tamamlanacağı müjdesini veren Vali Ozan Balcı, şunları kaydetti:

“Hemşehrilerimizin hayatlarını, yaşamlarını kolaylaştırmak, yaşamlarına daha çok katkı sağlamak için her alanda hizmetlerimiz devam ediyor. Burada yeni otogar yapıyoruz. İnşallah yılsonuna kadar tamamlayıp hizmete açacağız. Bu sayede ilimize çok modern bir otogar kazandıracağız. Allah kazadan beladan korusun. Yeni otogarımız ilimize hayırlı olsun.”

Modern mimarisi ve donanımıyla dikkat çeken yeni otogarın, Van’ın ulaşım ağında önemli bir merkez olması hedefleniyor.

SOĞUK HAVA DEPOSU ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve beraberindekiler daha sonra yapımı devam eden soğuk hava deposu inşaatını inceledi. Sebze halinin hemen yanında inşa edilen tesisin, tarımsal ürünlerin korunması ve pazarlanmasında önemli rol üstleneceği belirtildi.

Projenin detaylarını paylaşan Vali Ozan Balcı, “Soğuk hava depomuz 5 bin 660 metrekarelik kapalı alan olmak üzere 23 bin 946 metrekarelik alanda sebze halinin hemen yanında yapılıyor. Kentimizdeki tarımsal ürünlerin pazarlaması ve şehir ekonomisine de katkı sağlamasını hedeflediğimiz soğuk hava deposu Van’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Tesisin tamamlanmasıyla birlikte üreticilerin ürünlerini daha uzun süre muhafaza etmesi ve pazarlama imkânlarının artırılması amaçlanıyor.

MODERN SEBZE HALİ ESNAFA VE ÜRETİCİYE KONFOR SAĞLAYACAK

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciş Yolu üzerinde yapımı süren yeni sebze hali projesinde de çalışmalar hızla sürüyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Balcı, modern tesisin hem esnafa hem de üreticilere önemli avantajlar sağlayacağını belirtti.

102 dükkândan oluşacak yeni sebze halinin Van’ın ticari altyapısına güç katacağını ifade eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Şehrimize modern bir sebze hali kazandırıyoruz. Böylece esnafımıza daha rahat, konforlu bir alanda hizmet etme imkânı sunarken, tarım, hayvancılık ve meyvecilik faaliyetleri ile uğraşan vatandaşlarımıza da katkı sağlamış olacağız. Sebze hali 102 dükkândan oluşacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni sebze halinin tamamlanmasıyla birlikte ürünlerin daha sağlıklı koşullarda alıcıya ulaşması ve ticari faaliyetlerin daha düzenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

İPEKYOLU BİLİM MERKEZİ GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRECEK

Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler son olarak da İpekyolu ilçesindeki Çohaz Petrol Kavşağı’nda yapımı devam eden İpekyolu Bilim Merkezi inşaatında da incelemelerde bulundu. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilim merkezlerinin gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çeken Vali Balcı, merkezin özellikle bilim ve teknolojiye ilgi duyan öğrenciler için önemli bir fırsat sunacağını söyledi.

Bilim merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Ozan Balcı, şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim için devletimizin olanaklarını, milletimiz için, milletimizin geleceği olan çocuklarımız ve onların hayallerini gerçekleştirmesi için kullanıyoruz. Çok güzel ve modern bir bilim merkezi yapıyoruz. Özel yeteneği olan çocukların eğitim göreceği bir alan olacak. Daha önce Erciş’te Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışını yaptık. TÜBİTAK destekli sahil yolunda bir bilim merkezi yapıyoruz. Başta Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere emeği geçen bütün mimar, mühendis, usta ve işçilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun.”

Tamamlandığında modern eğitim ve uygulama alanlarına sahip olacak merkezin, öğrencilerin bilimsel çalışmalarına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Van’da eş zamanlı olarak sürdürülen yeni otogar, soğuk hava deposu, modern sebze hali ve İpekyolu Bilim Merkezi projeleri, şehrin ulaşım, ticaret, tarım ve eğitim alanlarındaki altyapısının güçlendirmesi hedeflenirken, yatırımların tamamlanmasıyla birlikte hem vatandaşların yaşam kalitesi artacak hem de Van’ın ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacak” denildi.