2000 Yılında yatırımcıların taleplerini karşılamak için üretime geçen hem kentin hem de ülkenin ekonomisine katkı sunan Van Organize ve Sanayi Bölgesi (Van OSB) faaliyetlerini sürdürüyor.

Van Organize ve Sanayi Bölgesini geliştirmenin herkesin görevi olduğu belirten Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Yerel yönetimler, kamu idarelerimiz ve tüm paydaş kurumlarımızla bölgemizi ve ülkemizi kalkındırmak için çabalıyoruz. Van OSB'yi geliştirmek hepimizin temel görevidir” dedi.

“ALT YAPI ÇALIŞMALARINI DA GÜÇLENDİRİYORUZ”

Yönetim olarak Van OSB’yi cazibe merkezi haline getirmek için çalıştıklarını aktaran Başkan Aslan, “Her platformda OSB’mizin tanıtımını, bilinirliğini ve her yerde isminin duyulması için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla yatırım yapmak isteyenlerin OSB’ye geldiklerinde rahat bir şekilde istihdam sağlamaları için alt yapı çalışmalarını da güçlendiriyoruz.” İfadelerini kullandı.

“VAN OSB’DE SOSYAL ALAN OLUŞTURUYORUZ”

Organize Sanayi Bölgesinde işverenler ve çalışanların iş hayatlarını kolaylaştırıp motive etmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Aslan, “Sosyal aktivite, eğitim çalışmaları, etkinlik ve kültür sosyal alanları oluşturuyoruz. Valiliğimizin öncülüğünde anaokulu ve kreş kurumu oluşturuldu. Bunun yanı sıra spor salonu ve sağlık ocağı yaptırıyoruz. OSB’de yer alan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çarşı yaptık. Bu çarşı içinde 7 dükkân yer alıyor. Burada 3-4 dükkanımızın tahsisini tamamladık ve faaliyete geçti. Diğerlerinin açılması için de arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

"İnsanlar organize sanayi bölgesine neden yatırım yapmalı?" sorusunu cevaplayan Aslan, “OSB’de birçok olanağı, güzelliği, seçeneği sunarak yatırımcıları bölgemize çekebiliriz. Özellikle kentimizin yaşanabilir kentler arasına aldığımız zaman yatırımcılar ilimize gelip daha rahat edecekler, ilimize üretim ve istihdam yaratacaklar. Hem üretim hem de üretim dışı alanlarda OSB'yi yaşam merkezi haline getirmek için mücadelemiz devam edecek” dedi.