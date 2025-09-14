AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’da hayata geçirilen ve geçirilecek projelerle ilgili açıklama yaptı. Türkmenoğlu, İpekyolu’nu Van Gölü’yle birleştiren projeden, otantik Van Kalesi ve eski Van şehrinin yeniden canlandırılmasına; modern bir şehir inşasından sağlık, eğitim ve turizm alanına uzanan çalışmalarla, Van’ı bölgenin parlayan yıldızı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Yerel yönetim ve sivil toplumun desteğiyle, altyapı, turizm ve ekonomide çeşitliliği artıran projelerin, Van’ın geleceğini şekillendireceğini ifade eden Türkmenoğlu, “İpekyolu’nu Van Gölü’yle birleştiren vizyoner bir proje kapsamında, Van Kalesi ve eski Van şehri otantik bir şekilde yeniden canlandırılacak, böylece şehrin tarihi ve kültürel mirası turizme kazandırılacak. Bostaniçi’nden sahile uzanan üç aşamalı bir master planla, göl, eski şehir, yeni şehir ve vizyon şehir etaplarını kapsayan modern bir şehir inşa ediliyor.” dedi.

“VAN, BÖLGESEL BİR CABİZE MERKEZİ HALİNE GELECEK”

Sağlık ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi, turizm ve hayvancılığın geliştirilmesi gibi projelerle Van’ın bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığını ifade eden Milletvekili Türkmenoğlu, “Altyapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Şehir hastanemizi 800 yatakla başlatıp, toplamda 3 bin yatak kapasitesine ulaştıracağız. Üniversite hastanemizin yanı sıra, Bostaniçi’ne 150 yataklı bir devlet hastanesi ve 2 bin kişilik kapalı spor salonu yapıyoruz. Eğitimde de önemli adımlar atıyoruz; entegre ilkokul, ortaokul ve lise projeleri, güzel sanatlar lisesi, denizcilik lisesi ve tarım lisesi kuruyoruz. Turizmde çeşitliliği artırmak için büyük projeler geliştiriyoruz. Hayvancılığı destekliyoruz, Van Gölü’nün inci kefaline katma değer katmak için konserve üretimini başlattık. Aynı zamanda Van’da petrol aramalarımız da devam ediyor. Çaldıran’a Çubuklu Barajı’nı inşa ediyoruz. Göletler, okullar ve daha pek çok projeyle hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz.” diye konuştu.

“VAN İÇİN GELEN PROJELERİ DESTEKLİYORUZ”

Milletvekili Türkmenoğlu, Van için gelen projeleri desteklemeye hazır olduğunu, ancak bu süreçte yerel aktörlerin de aktif rol alması gerektiğini belirtti.

Van’da yürütülen büyük ölçekli projelerden bahsederek, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimini hedefleyen bir vizyon sunulduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları söyledi:

“Van’daki yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu projelere sahip çıkması gerekiyor. Ben bir milletvekili olarak, bu şehrin sevdalısıyım. Ankara’da 24 saat Van’ın emrindeyim. Bana gelen her projeye destek olmak için elimden geleni yapıyorum. Ancak belediyenin, doktorların ya da Milli Eğitim’in işini yapamam. Benim görevim, bu şehre gelen teklifleri ve projeleri takip edip, imkanlar dahilinde hayata geçirmek. Büyükşehir Belediyesi de önemli projelerle katkı sunuyor: otogar, sahil yolu ve daha fazlası. Mesela sahil yolu, Van için çok kıymetli bir çalışma. Dahası, tramvay projesi için raylı sistem altyapı çalışmalarına başladık. Yakında daha büyük projeleri de açıklayacağız. Van, önümüzdeki süreçte hak ettiği yere ulaşacak!”