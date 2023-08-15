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Wanhaber / Fatma Öztürk

Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından bugün yapılacak olan bakım onarım çalışmaları kapsamında bir çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı mahallelerde uygulanacak olan enerji kesintileri saat 09.00’da gerçekleşecek.

KESİNTİNİN YAŞANACAĞI İLÇELER VE BAĞLI MAHALLELER ŞU ŞEKİLDE

Muradiye ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kandahar Mahallesi, Göksar Halı Saha Civarında

Çaldıran ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Üçevler Mezrasında

Gevaş ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Koçak Mahallesi Ve Yanıkçay Mahallesinde

Gürpınar ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yaramış Köyü, Yaramış Mezrası Ve Adır Mezrasında

Bahçesaray ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Altındere Mahallesi Ve Bağlı Sokaklarda

Erciş ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Örene, Hatun Çukuru Ve Yeşilova Mahallelerinde

Başkale ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kaşkol, Güvendik, Gelenler Köylerinde

Özalp ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Gözdeğmez Köyü Ve Gözdeğmez Çiftlikte.

Çatak ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Görentaş Mahallesi’nde.

İpekyolu ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kevenli Mahallesi, Kevenli Toki Ve Bağlı Sokaklarda.

Edremit ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kıyıcak Mahallesinde.