Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması verileri yayımlandı. Buna göre veriler, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait Hanehalkı Bütçe Araştırması verilerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bütünleşik veri seti üzerinden hesaplanarak yayımlandı. Verilere göre kira ve konut harcamalarının en düşük olduğu bölge Van’ın da aralarında yer aldığı TRB2 Bölgesi oldu.

Araştırma sonuçlarına göre İBBS 1. Düzey bölgeleri itibarıyla, Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 24,9'u TR1 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 15,0 ile TR3 (Ege) bölgesi yer alırken, bu bölgeyi izleyen TR6 (Akdeniz) bölgesinin payı yüzde 12,1 oldu. Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı ise yüzde 1,5 ile TRA (Kuzeydoğu Anadolu) bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 2,3 ile TRB (Ortadoğu Anadolu) ve yüzde 3,1 ile TR9 (Doğu Karadeniz) izledi.

Araştırma sonuçlarına göre İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla, Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 24,9'u TR10 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti.

Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı yüzde 0,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve yüzde 0,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgeleri aldı. Bu bölgeleri yüzde 0,8 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), yüzde 1,1 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) izledi.

İBBS 2. Düzey bölgeleri arasında yapılan tüketim harcamaları analizine göre, Van’ın da içinde bulunduğu TRB2 bölgesi, konut ve kira harcamalarına en düşük payı ayıran bölge olarak öne çıktı. TÜİK verilerine göre, TRB2 bölgesinde hanehalklarının tüketim harcamalarının yalnızca yüzde 16,8’i konuta ve kiraya giderken, bu oran tüm bölgeler arasında en düşük seviye olarak kaydedildi. Buna karşılık, İzmir’in yer aldığı TR31 bölgesi, yüzde 27,8’lik pay ile konut ve kira harcamalarına en yüksek bütçeyi ayıran bölge oldu.