Van özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, kış aylarında tesislerin yetersizliği ve alternatif alanların olmamasından kaynaklı turist sayısı oldukça düşüyor.

Kış turizmi için konum ve mevsimsel olarak büyük bir potansiyele sahip olan Van, bu alanda elindeki fırsatları değerlendiremiyor. Van, yaz aylarındaki turizm hareketliliğini kış aylarına yansıtamıyor. Şehirde kış turizmine yönelik çalışmalar yetersiz kalırken, yerel ekonomiye katkı sağlama açısından eksiklik olarak değerlendiriliyor.

Otel işletmecisi ve turizmci Yunus Yüksel, wanhaber’e açıklamalarda bulunarak, “İlimizde kış turizmine yönelik aktivite olmadığından dolayı turistler Van’ı tercih etmiyor” dedi.

“KIŞ TURİZMİ İÇİN TESİSLERİMİZ YOK”

Van’ın doğal güzellikleri ve zenginliği için sadece yaz aylarında tercih edildiğini ifade eden Yüksel, “Turizm Van’da tek çeşittir. Sadece yaz aylarında oluyor. Kış turizmi için Van’a gelen turist olmuyor. Soğuk ve yağışlı kış mevsimine sahip iken maalesef bunu değerlendiremiyoruz. Bu durumu değerlendirecek tesislerimiz de mevcutta yok” ifadelerine yer verdi.

“MEVCUT POTANSİYELDEN FAYDALANAMIYORUZ”

Turizmci Yüksel, “Doğu bölgesindeyiz, kar yağışlı geçen mevsim yaşıyoruz ama bundan faydalanamıyoruz. Mevcut potansiyelden yararlanamıyoruz. Örneğin Erzurum ve Kars illeri kış turizmini çok iyi değerlendiriyor. Bu iki ilde de büyük tesisler var. Turistler kış aylarında bu illerdeki tesislerde konaklayıp farklı alanlarda tatil yapıp oradaki imkanlardan iyi derecede faydalanabiliyor. Maalesef ilimizde kış ile alakalı hiçbir aktivite olmadığından dolayı bu mevsimlerde ilimize gelen olmuyor. Komşu ülke İran’da da kış turizmine uygun tesisler yer aldığı için Van turistler için cazibe merkezi haline gelmiyor.” sözlerine yer verdi.

“VAN EKSTREM SPORLAR İÇİN UYGUN YER”

Van’da kış turizminde alternatiflerin olması gerektiğini vurgulayan Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı; “Kış turizmindeki eksikleri yaz ayındaki turizm ile şekillendirerek de değişik dallarda imkan sağlamamız gerekiyor. Dağlık bir bölgedeyiz, trekking sporları için uygun bir ildeyiz. Bu alanda da imkanlar sağlanırsa turist gelir. Bunun yanı sıra ekstrem sporlar ile de turizm canlandırılabilir.”