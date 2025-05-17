Van Kent Meydanında Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi. Etkinlik, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kent Meydanında, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizatörlüğünde gerçekleştirildi.

Etkinlikte futbol, ayak tenisi, bilek güreşi, badminton, dart, resim sergisi, halk oyunları ve birçok farklı alanda gösteriler sunuldu ve renkli görüntülere sahne oldu.

“İNSANLAR ARASINDA DOSTLUKLARI PEKİŞTİREN BİR PLATFORMDUR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, “Bugün, gençlerimizin enerjisi, sporun gücü ve birlikteliğin coşkusunu kutlamak için düzenlediğimiz Gençlik ve Spor Festivali, sadece bir eğlence ve rekabet ortamı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik eden, insanlar arasında dostlukları pekiştiren bir platformdur.” dedi.

“SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANAN BİR TOPLUMUZ”

“Geleceğe daha güçlü adımlar atılmalı” diyen Özdemir, “Bu festival, gençlerimizin potansiyelini ortaya koymaları için bir fırsat sunarken, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlıklarına da katkı sağlamaktadır. Sporun birleştirici gücüne inanan bir toplum olarak, bu etkinliklerin gençlerimize ilham vereceğine ve onları daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürmeye teşvik edeceğine olan inancımız tamdır. Hep birlikte, bu festivalin anlamını daha da büyütmek için, sporun gücünü, azmi ve takım ruhunu kutlayarak, geleceğe daha güçlü adımlar atalım. Katılım gösteren tüm gençlerimizi tebrik ediyor, ayrıca, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli ve verimli bir festival dilerim.” ifadelerine yer verdi.