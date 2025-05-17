Önemli bir başarı elde ederek play-off’larda 1. ve 2. Turu geçen Artı Değer Van Spor FK adını 3. Tura yazdırdı.

Deplasmanda ortaya koyduğu performansla rakibi Motolux 68 Aksarayspor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 – 0 mağlup eden Artı Değer Van Spor FK, taraftarlarına da büyük mutluluk yaşattı.

Artı Değer Van Spor FK kafilesi bugün kente gelecek. Taraftarlar saat 15.00’te Van Ferit Melen Havalimanı önünde takımı karşılayacak.

Vanspor FK sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Takımımızı karşılıyoruz! Adını yarı finale yazan takımımız, büyük bir inançla Van’a dönüyor. Saat 15.00’te şehrimize inecek olan futbolcularımızı, bu zaferin coşkusuyla karşılamak için tüm halkımızı Van Ferit Melen Havalimanı’na davet ediyoruz. Bu başarı hepimizin, bu yolculuk birlikte güzel” ifadelerine yer verildi.