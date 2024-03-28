Şubat ayında Van’ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy’den giriş yapan vatandaş oranında ise bir önceki aya göre yüzde 16,30 oranında artış olduğu saptandı.

GİRİŞ – ÇIKIŞ SAYILARI

Kapıköy Sınır Kapısı’ndan, yurtiçi ve yurtdışında ikamet eden vatandaşların 34 bin 286’sı yılın Şubat ayında Van’a giriş yaptı. Şubat ayında Van’a giriş yapan 34 bin 286 vatandaşın 33 bin 978’i Kapıköy Sınır Kapısı’ndan, 308’i ise Van Ferit Melen Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Şubat ayında yurtiçi ve yurtdışında ikamet eden vatandaşların 33 bin 936’sının ise Van üzerinden Türkiye’den çıkış yaptığı kayda geçti. Bunların 33 bin 780’i Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden çıkış yaparken, kalan 156’sı Van Ferit Melen Havalimanı aracılığıyla Türkiye’den ayrıldı.

ZİYARETÇİ SAYISI 2 BUÇUK MİLYONA DAYANDI

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 artış kaydedildi. Bir önceki yıl Şubat ayında 1 milyon 870 bin 414 yabancı ziyaretçi ülkemizi ziyaret ederken, bu yıl Şubat ayında 2 milyon 294 bin 579 yabancı kişi sınır kapılarından giriş yaptı.

Şubat ayında ülkemize gelen yabancıların en çok giriş yaptığı sınır kapılarının bulunduğu iller, 1 milyon 191 bin 522 kişi ile İstanbul, 268 bin 735 kişi ile Edirne, 222 bin 720 kişi ile Antalya, 112 bin 804 kişi ile Artvin ve 60 bin 510 kişi ile Ağrı oldu.

İRAN 1’İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

2024 Şubat ayında ülkemize ziyarette bulunan kişiler ülkelerine göre sınıflandırıldığında; 226 bin 104 kişi ve yüzde 9,85’lik oran ile İran, 203 bin 75 kişi ve yüzde 8,85’lik oran ile Rusya Federasyonu,187 bin 946 kişi ile Almanya vatandaşı olduğu görülüyor.