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UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Van’ın en önemli tarihi varlıklarından Van Kalesi yapılan ışıklandırma ile yeni bir kimliğe büründü.

Eski Van Şehri'nin ayağa kaldırılması çalışmaları devam ederken görkemli yapısı, tarihi eserleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Van Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla ışıklandırıldı.

“Van Kalesi ihtişamına uygun olarak aydınlatıldı”

Işıklandırma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılan çalışmayı inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Kalesinin yeni ihtişamına kavuştuğunu ifade etti.

Bir süre kale ve çevresinde gezen Vali Ozan Balcı, “Van kalemizi aydınlattık. Tarihi çok eskilere, hatta Urartulara dayanan çok ihtişamlı, görkemli olan Van kalemizi Kültür Ve Turizm Bakanlığımız, Van Valiliğimiz ve Van Büyükşehir Belediyemizin işbirliği ile aydınlattık.

İnşallah Van’ımızın kültürüne, turizmine çok anlamlı önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yan tarafta da Eski Van Şehrimiz var. Orayı da ayağa kaldıracağız. Eski Van Şehri’nin ayağı kaldırılmasıyla beraber, Van Sahil Yolu ve Sahil Parkını da hizmete açacağız.

Üçü beraber Van’ımızın kültürüne, turizmine ekonomisine çok anlamlı önemli katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Tarihi Van Kalesi görkemine, aslına ve ihtişamına uygun olarak aydınlatıldı. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma candan kalpten teşekkür ediyorum.

Van Kalesi’nin aydınlatılmasının Van’ımıza, Vanlı hemşerilerimize tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Yeni haliyle şehrin birçok noktasında görülmeye başlayan Van Kalesi, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.