WanHaber /Mehmet Salih Giyci

İpekyolu Belediyesi, Kurban Bayramına az bir süre kala satış ile kesim noktalarını belirledi. Vatandaşların daha temiz bir ortamda kurbanlıklarını almaları için İpekyolu Belediyesinden açıklama geldi.

İpekyolu Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklarını sürdüren ve tüm tedbirlerini alan belediyemiz kurban satış ve kesim yerlerini de belirledi" ifadelerine yer verdi.

Kurban kesim yerlerinin ise, Belediye Mezbahanesi, Özsüerler Mezbahanesi Hayvan Pazarı, Şehir Merkezindeki Tüm Oto Yıkamalar'da yapılacağı duyurulurken, kurban satış noktasının ise Belediye Hayvan Pazarı olarak belirlendi.