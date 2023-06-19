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Akaryakıt fiyatlarının ve diğer maliyetlerin yükselmesinden dolayı zam talebinde bulunan toplu taşıma araç sahiplerinin bu beklentileri gerçekleşiyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Haziran ayı olağan toplantısında gündeme gelen ve değerlendirmeye alınan toplu taşıma araçlarına zam konusunun değerlendirildiği ve bugünlerde uygulamaya konulacağı öğrenildi.

ZAM ORANI YÜZDE 25

Edinilen bilgilere göre Van’da toplu ulaşıma yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak. Bu zamla birlikte, minibüslerde 6 TL olan şehir içi ulaşım ücretleri 7,5 TL’ye yükselecek. Diğer güzergâhlarda da mevcut ücretlere yine yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Konuya ilişkin bilgi aldığımız Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, gelinen nokta itibari ile zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Artan maliyetleri ve akaryakıt ücretlerini gerekçe olarak gösteren Tuğrul, “Toplu taşıma ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapılması zaruriyeti doğmuştur. Söz konusu zammın, önümüzdeki hafta itibari ile onaylanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz” dedi.

Bu ayın başlarında gerçekleştirilen UKOME Toplantısında, kentte toplu taşıma hizmeti veren H, M, V, T, S plakalı araçlar, gemi ile yolcu taşımacılığı yapan kooperatifler ve belediyeye ait otobüslerin artan maliyetler nedeniyle yolcu taşımada iyileştirme yapılması talebi gündeme getirilmişti.

Mehmet Salih Giyci