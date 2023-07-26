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Wanhaber / Özel

Van ilçelerinde hastane yapım çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek çalışmaları yerinde inceleyen Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, gelinen son aşamalara ilişkin Wanhaber’e açıklamalarda bulundu.

GEVAŞ DEVLET HASTANESİ İNŞAATI YÜZDE 20 SEVİYESİNDE

İlçelerde proje ve yapımı devam eden Devlet Hastaneleri hakkında açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Tosun, Gevaş Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 20 seviyelerinde olduğunu söyledi. Müdür Tosun; “Gevaş’ta bu sene ilkbahar ayında hastanenin temelini attık. Yüzde 20’si tamamlandı ve çalışmalar devam ediyor. 50 yataklı devlet hastanesi yapıyoruz” dedi.

BAHÇESARAY DEVLET HASTANESİNDE SONA DOĞRU

Bahçesaray ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında ise yüzde 80’e ulaşıldığını kaydeden Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun; “Bahçesaray’da 25 yataklı hastanenin yapımı yüzde 80’lere ulaştı. İnşallah bu sene kış sezonu gelmeden Eylül – Ekim açmayı düşünüyoruz” diye kaydetti.

MURADİYE’YE 150 YATAKLI HASTANE

Muradiye ilçesine 150 yataklı devlet hastanesi planlandığını anlatan Müdür Tosun; “Şu anda Muradiye’de 150 yataklı bir devlet hastanesi planlandı. Arsa dönüşüm işleri yapılıyor. Orada da hastane yapımına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

ERCİŞ’TE EK BİNA YAPILIYOR

Erciş Devlet Hastanesi’nin kapasitesinin arttırılması yönünde çalışmalar olduğunu da dile getiren Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun; “Erciş Devlet Hastanesinde iki ek bina yapıyoruz, poliklinik alanları ve depolar için. Bunlar yapıldıktan sonra mevcut olan alanlarda boşa kalacak bölümleri yoğun bakım üniteleri olarak büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

BAŞKALE DEVLET HASTANESİ İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK

Başkale ilçesine devlet hastanesi yapılması için ihale aşamasına gelindiğini belirten Müdür Tosun, şunları söyledi; “Başkale Devlet Hastanesi inşallah 75 yataklı olarak ihaleye çıkacak. İhale aşamasına gelindi.”

Son olarak, yapımı planlanan Edremit Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ilişkin de bilgi veren Müdür Tosun; “Tüm bunların yanı sıra yatırıma alınan, bizim takip ettiğimiz Edremit’te de bir Ağız Diş Sağlığı Merkezi var, onun da yatırım bütçesini bekliyoruz.” dedi.

Fatma Öztürk / Mehmet Salih Giyci