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Wanhaber / Ramazan Çetin

Her yıl 26 Temmuz, Hasat Bayramı olarak kutlanıyor. Çiftçilerin alın terinin ve emeklerinin karşılığını topladığı bayram nedeniyle Van Ticaret Borsası da kutlama mesajı yayımladı.

Van Ticaret Borsası tarafından yapılan paylaşımda “Hasat Bayramı Kutlu Olsun... Ülkemiz için çalışan, büyük emek veren ve üreten çiftçilerimizin 26 Temmuz Hasat Bayramı'nı yürekten kutluyoruz. Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlar diliyoruz” denildi.

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer ise gün nedeniyle, “Emek veren, üreten, alın teri döken çiftçilerimiz ile gurur duyuyoruz. Hasat Bayramı kutlu olsun” dedi.