Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, hastane yönetimi ile toplantı gerçekleştirdi.

Ameliyat randevu sistemindeki son aşamayı sahada gözlemleyen Müdür Tosun, ardından hastane yönetimi ile toplantıya katıldı.

Toplantıda; Ameliyathane randevu sistemi, ameliyat masalarının daha efektif kullanılması, mesai dışı poliklinik ve cerrahi işlemlerin arttırılmasına yönelik konular istişare edildi.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun’a Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam, Başkan Yardımcısı Ayhan Oruç, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve hastane yönetimi eşlik etti.

Müdür Tosun, hastanede incelemelerde de bulunduktan sonra buradan ayrıldı.