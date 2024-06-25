Rutin aralıklarla değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Van İl Sağlık Müdürlüğü’nde, yeni bir toplantı yapıldı. Toplantıya Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun başkanlık etti.

Van İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun’un yanı sıra hizmet başkan ve başkan yardımcıları da katıldı.

Toplantıda il geneli devam eden sağlık yatırımları, yapılan çalışmalar ve geliştirilmesi gereken yönler konuşuldu.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi. Söz konusu toplantıların ara ara yapılacağı öğrenildi.