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Wanhaber / Fatma Öztürk

2023 – 2024 eğitim öğretim sezonu öncesi Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan M.Nurettin Aras eğitim kurumlarını ziyaret ederek bilgiler alırken, diğer taraftan da kendisine ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerini gerçekleştiriliyor.

Kentte bir çok kurum ve kuruluş yetkilisi, Van İl Milli Eğitim Müdürü M.Nurettin Aras’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Bu kapsamda son ziyareti ise Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ve beraberindekiler yaptı.

Müdür Görentaş ve beraberindekiler, Van İl Milli Eğitim Müdürü Aras’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirerek, yeni görevinde başarılar diledi.

İl Müdürü Aras da, ziyaretlerden ötürü misafirlerine teşekkür etti.