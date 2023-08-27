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WanHaber – ÖZEL

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 Okul Eğitimi Alanında, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite edilerek hibe desteği almaya hak kazandı. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından okul eğitimi alanında hibe desteği almaya hak kazanan kurumlar arasında yer alan Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü 193.332,00 avro azami hibe desteği alabilecek.

Erasmus akreditasyonunda; öğretmen ve öğrencilerin Avrupa öğretim ve öğrenim boyutunun güçlendirilmesi, öğrencilere yönelik sosyal eğitimlerin pekiştirilmesi, demokratik değerlerin teşvik edilmesi ve Avrupa genelinde profesyonel ağların geliştirilerek interaktif süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.

Böylelikle Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bünyesinde yer alan öğretmen, personel ve öğrencilere teknoloji ve yenilikçi yöntemlerin eğitim alanında teşvik edilmesi, dil öğrenimini aktif hale getirmek ve Avrupa eğitim alanında ki yüksek kalitenin arttırılmasını hedefleyerek verilen hibeyi değerlendirebilecek.

Haber: Fatma Öztürk