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Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan firmalara karşı yeni bir hamlede bulunuyor. 81 il müdürlüğüne gönderilen talimatla; satış fiyatı aynı olup gramajı düşürülen ürünler ve bu tür ürünlerde gizli fiyat artışı yapılmasıyla ilgili para cezası uygulanacağı bildirildi.

"GİZLİ ARTIŞ YAPILDIĞI GÖZLEMLENDİ"

Açıklamanın tamamı şu şekilde: "Son zamanlarda gerek Ticaret Bakanlığımıza yapılan başvurulardan gerekse de sosyal medya mecrasında yer alan paylaşımlardan, satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketicilerin ürünlerdeki bu değişikliği fark edemediği, böylelikle ürünlerin birim fiyatlarında gizli olarak artış yapıldığı gözlenmektedir.

Son Dakika! Ticaret Bakanlığı: Gramaj, adet ve ambalaj değişiklikleriyle fiyat artışı yapan firmalara para cezası uygulanacak

81 İL MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT GİTTİ

Bu durumun, ilgili düzenlemelerde konuya ilişkin olarak "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde, adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları" hükmü kapsamında olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Söz konusu haksız ticari uygulamanın önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, ülke genelinde inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilerek, düzenlemeye aykırı nitelikte gramaj/hacim değişiklikleriyle satışa sunulan ve söz konusu ölçü birimi değişikliğine karşın, satış fiyatında bu yönde değişiklik yapılmayan ürünlerin tespit edilip tutanağa bağlanması ve ispata yönelik bilgi ve belgelerin eklenerek Reklam Kurulunca değerlendirilmek üzere gönderilmesi hususunda 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz talimatlandırılmıştır.

"PARA CEZALARI UYGULANACAK"

Bu kapsamda, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne intikal eden konuya ilişkin tespit tutanakların incelenmesinin ardından, üretici-satıcı firmaların savunmaları alınacak ve devamında mevzuatın amir hükmüne aykırı mahiyetteki haksız ticari uygulamalara idari para cezaları uygulanacaktır.

"YANILTICI AMBALAJLAR İÇİN İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURULMASI GEREKİYOR"

Diğer taraftan, mağduriyetlerin önlenmesi noktasında, satın alacakları ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin dikkatle incelenmesi konusunda tüketicilerin de farkındalığa sahip olmasının önemli olduğu değerlendirilmekte olup, herhangi bir yanıltıcı ambalaj uygulaması ile karşılaşılması halinde, Reklam Kuruluna veya Ticaret İl Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

Tüketicilerimizi aldatıcı ve yanıltıcı olan söz konusu uygulamalar Ticaret Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Gerek illerden gelen şikâyet başvuruları ve denetim tutanakları, gerekse basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetler titizlikle takip edilmekte olup, Bakanlığımıza ulaşan bu yöndeki uygulamalar hakkında inceleme ve değerlendirmeler devam edecektir." haberler.com