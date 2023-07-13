Wanhaber – Özel / Fatma Öztürk

Uzun süredir Van’da görev yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu son dakika kararıyla merkeze alındı. Bir süre önce müdür yardımcısı ile arasındaki tartışma nedeniyle gündeme gelen İl Kültür ve Turizm Müdürü Uslu; “Merkeze alınmamın bu tartışma ve soruşturmayla hiçbir alakası yok. Bakanlıktan bana böyle bir teklif geldi ve ben de Van için böylesinin daha hayırlı olacağını düşündüm” dedi.

Uslu, geçici bir süre ile Van’daki görevden ayrılacağını sözlerine ekledi.

EROL USLU KİMDİR?

1981 Muş doğumlu olan Erol Uslu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden 2006 yılında mezun oldu ve aynı üniversitede 2010 yılında yüksek lisansını tamamladı.

İlk olarak 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde göreve başladı.

Uslu, yaklaşık 16 yıl Van Müze Müdürlüğünde çalıştı.

7,5 yıldır da Van Müzesi Müdürlüğünde, müdür olarak görev yapmakta iken Kültür ve Turizm Van İl Müdürü olarak atanan Erol Uslu evli ve üç çocuk babasıdır.

İsmi daha çok Van Müzesi ile gündeme gelen Uslu “Avrupa Müze Forumu” tarafından düzenlenen ‘Avrupa’da Yılın Müzesi’ yarışmasında finale kalan yeni Van Müzesi’nin kurucusudur.