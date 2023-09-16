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Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Van’ın merkez Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarında ilk kez görüldü. Yüzlerce aracın görücüye çıktığı açık oto pazarında, yerli otomobil yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Geçtiğimiz günlerde yerli aracını teslim alan İsa Özçoban isimli vatandaş, Togg’u tanıtım için açık oto pazarına getirdi. Burada ilk kez yerli aracı gören vatandaşlar, aracı incelemeye başladı. Bol bol hatıra fotoğrafı da çeken vatandaşlar, aracın kullanımıyla ilgili sahibinden bilgi aldı.

“Beklediğimizden daha fazlası”

İHA muhabirine konuşan İsa Özçoban, geçtiğimiz hafta Togg’u teslim aldığını belirtti. Aracın çok başarılı olduğunu ifade eden Özçoban, “Konfor ve yakıt açısından beklediğimizden çok daha fazlası olmuş. Arkadaşım aracı açık oto pazarına getirip tanıtım yapmamı istedi.

Satış için değil, yerli aracımızın tanıtımı için geldik. İlgi çok yoğun oldu. Özellikle yakıtını ve menzilini merak ediyorlar. Fiyatını soranlar da oldu ama aracı satmıyoruz. Aracı tavsiye ederim, baya güzel. Alan herkese hayırlı olsun” dedi.

Yerli aracı açık oto pazarında ilk kez gördüklerini ifade eden vatandaşlar ise bunun gurur verici olduğunu söyledi. Vatandaşlar, yerli otomobili daha fazla yolda görmeyi arzuladıklarını kaydetti.iha