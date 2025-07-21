Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilen Van’da bugün zaman zaman kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer fırtına beklendiği aktarıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; “Akşam saatlerine kadar Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu ilçelerinde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa), yüksek kesimlerde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Van’da bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 29

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 29

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 35

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 30

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 36

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 29

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 33

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 30

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 35

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 34

Özalp: Parçalı ve az bulutlu 32

Saray: Parçalı ve az bulutlu 32