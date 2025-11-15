Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Van İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Baran Bulut Balkan, halkın güvenliğinin sağlanması için öncelikle toplama alanları ile acil toplanma alanlarının net bir şekilde belirlenip deklare edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu alanların halka bildiriyle duyurulması, bilinçlendirme çalışmaları yapılması çağrısında bulunan Balkan, mühendisler olarak bu yaklaşımı savunduklarını ifade etti.

“DEPREM ÖNCESİ ÇALIŞMALAR DAHA DEĞERLİDİR”

Kentin deprem öncesinde yapılan çalışmalarının deprem sonrasındaki çalışmalardan çok daha değerli olduğunu, deprem öncesi hazırlıklarla daha planlı, düzenli ve sürdürülebilir bir kent ortamı yaratılabileceğini söyleyen Balkan, “Halkın güvenliği için, öncelikle toplama alanları ve acil toplanma alanlarını net bir şekilde belirleyip deklare etmeliyiz. Ardından bu alanları halka bildiriyle duyurmalı, bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız. Biz mühendisler de bu yaklaşımı savunuyoruz. Çünkü kentin deprem öncesinde yapılan çalışmaları, deprem sonrasındaki çalışmalardan çok çok daha değerlidir. Deprem öncesi hazırlıklarla daha planlı, daha düzenli, sürdürülebilir bir kent ortamı yaratılabilir. Oysa deprem sonrası yapılacak çalışmalar, can ve mal kaybının yanı sıra yarattığı psikolojik travma nedeniyle çok daha ağır sonuçlar doğurur. Biz bu gerçeği sürekli dile getiriyoruz.” dedi.

Balkan, son olarak şunları söyledi:

“Sonuç olarak, ortak akılla depreme ve afetlere karşı dirençli bir kent oluşturabiliriz. Bunun için tüm kurumların, kuruluşların ve paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz.”