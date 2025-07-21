1976 yılında ibadete açılan Hz. Ömer Cami, Van’ın önemli bir konumunda yer alıyordu. Van’ın işlek caddelerinden İskele ve Sıhke Caddesi ile Beşyol meydanının kesiştiği noktada yer alan cami, kentin gözde yeri olarak biliniyor. Van’da 2011 yılında meydana gelen depremlerin ardından hasar alan cami, alınan kararla yıkıldı.

15 MAYIS’TA İBADETE KAPATILDI

Söz konusu cami 2011 yılında meydana gelen depremlerden sonra hasar aldı. Bir süre ibadete açık kalan cami için yıkım kararı verildi ve 15 Mayıs itibariyle de ibadete kapatıldı.

Alınan yıkım kararının ardından hazırlıklar yapıldı ve caminin altında yer alan pasaj esnafı da tahliye edilerek 24 Haziran itibariyle yıkım işlemlerine başlandı.

YIKIM AŞAMASI TAMAMLANMAK ÜZERE

Yaklaşık bir aydır yıkım işlemleri devam eden caminin, edinilen bilgilere göre yıkım işlemlerinin bugün itibariyle tamamlanacağı ve yarın itibariyle yapım aşamasına geçileceği bildirildi.

Söz konusu cami ve dükkanların yeni projeyle yeniden hayata geçirilmesi için çalışmalara start verilecek.