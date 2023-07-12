Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel ve Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’yı makamında ziyaret etti.

Söz konusu ziyarette DSİ’nin Van ili yatırımları istişare edilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Balcı; “Ziyarette, ilimizde yapılan ve yapılacak olan baraj, tarımsal sulama göletleri, taşkın koruma tesisleri gibi çiftçimizi yakından ilgilendiren yatırımlar konusunda Sn. Genel Müdürümüzle istişarelerde bulunduk.” dedi.