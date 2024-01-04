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Yeni yıla girerken asgari ücret başta olmak üzere ulaşımla ilgili bazı kalemlere zam yapıldı. Durum böyle olunca Van’da şehir içi minibüsler zam talebinde bulundu. Şehir içi ulaşıma zam konuşulurken, bir zam haberi de Van – Hakkari arası ulaşımdan geldi.

Edinilen bilgilere göre yeni tarifeyle birlikte Van-Hakkari arası ulaşım ücreti 250 TL’ye yükseldi. Yeni tarifeye göre Van-Yüksekova arası 250 TL, Van-Şemdinli arası 300 TL, Van-Derecik arası 350 TL, Van-Esendere arası 300 TL, Van-Çukurca arası 300 TL, Van-Başkale arası 150 TL, Van-Karasu arası 200 TL, Van-Y. Köprü arası 200 TL ve Van-Hoşap arası da 100 TL olarak uygulanacak.

Zamlı fiyat tarifesinin yarından itibaren uygulanmaya başlayacağı öğrenildi.