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Türkiye Futbol Federasyonu futbol gelişim direktörlüğü tarafından düzenlenen Futsal Ligi Grup maçları Nevşehir’de tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu futbol gelişim direktörlüğü tarafından düzenlenen Futsal Ligi Grup maçlarnda Van’ı temsil eden Vangölü Spor ilk maçında Diyarbakır’ı 7-3, İkinci maçında Osmanlı Spor’u 8-4 geçen temsilcimiz Vangölü Spor, üçüncü maçında Alagöz Iğdırspor’a 7-5 kaybetmesine rağmen gruptan çıkma başarısı gösterdi.

Vangölü Spor finalde İzmir temsilcisi Bornova Bld. Spor’u 7-1 yenerek adını süper lige yazdırdı.

Vangölü Spor önümüzdeki sezon Futsal Süper Lig'de Van’ı temsil edecek.