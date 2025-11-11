Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su seviyesi her geçen yıl azalan Van Gölü'nde, çekilme sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitler görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköy Mahallesi sahilinde, göl sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan mikrobiyalitlerden birinden fışkırır şekilde tatlı su çıktığı gözlendi. Mevsimsel değişiklikler, kuraklık ve buharlaşmanın etkisiyle su seviyesinde belirgin düşüş yaşanan Van Gölü'nde kıyılarda ortaya çıkan mikrobiyalitler, bilim insanlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunu belirtti. Van Gölü'nden dışarıya hiçbir su çıkışı olmadığını ifade eden Öğretim Üyesi Akkuş, "Ayrıca göl, dünyada eşi benzerine az rastlanır şekilde adeta yanardağlarla çevrilmiştir.

Yani Van Gölü'nün hemen güneyinde Nemrut Dağı volkanik, Süphan Dağı volkanik, biraz daha kuzeye geçtiğimizde Tendürek ve Esruk Dağı gibi volkanik dağlar bulunur. Yani Van Gölü, volkanlarla çevrili bir arazide yer alan bir göldür. Bu nedenle suyu tuzlu ve sodalı bir yapıdadır. Çünkü eriyen kar suları ve yağmur suları, bölgedeki sodayı ve bikarbonatı çözerek Van Gölü'ne taşır. Böylece göl zaman içerisinde tuzlu ve sodalı bir hale bürünür" dedi.

"Gölün ortasında tuzlu sularla çevrili bir alanda tatlı su içme imkânınız var"

Van Gölü'nün altındaki çatlaklardan devasa su çıkışlarının olduğunu dile getiren Akkuş, "Özellikle Reşadiye'ye doğru giderseniz, gölün altında 1 metre çapında, adeta borudan yüzeye fışkırır tarzda su çıktıları bulunur. Burada ilginç olan nokta şu: Van Gölü'nün suyu tuzlu ve sodalı, fakat tabandan yüzeye doğru çıkan sular tatlı sudur. Yani gölün ortasında tuzlu sularla çevrili bir alanda tatlı su içme imkânınız vardır. Gölün tabanından çıkan sular kalsiyumca zengin tatlı sulardır. Göl ise sodalı ve tuzlu olduğu için, tabandan çıkan tatlı sudaki kalsiyumla göldeki karbonatların birleşmesi çökellerin oluşmasını sağlar. Bu çökellerde faaliyete geçen plankton ve siyanobakteriler, adeta soba borusu ya da küçük su borusu gibi yapıların oluşmasına sebebiyet verir" diye konuştu.

"Bu yapılar, Van Gölü'nün gizemli güzelliklerinden sadece birkaçıdır"

Gevaş ilçesinin İnköy ve Ağin Koyu bölgelerinde gölle karanın birleştiği noktalarda yerden çıkmış su borusu şeklinde yapılar görüldüğünü ifade eden Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçlerinden tatlı suyun çıktığı bu yapılar, Van Gölü'nün gizemli güzelliklerinden sadece birkaçıdır. Bu yapılar aslında gölün birçok yerinde mevcuttur. Gölün tabanında dalış yaptığınızda, tatlı su çıkışlarını görebilirsiniz. Ağın Koyu'ndaki ve İnköy'deki yapılar ise yüzeye çıkmış oldukları için insanlara görsel bir şölen sunar."