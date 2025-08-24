Van’da gerek hafta içi gerekse hafta sonu serinlemek isteyenlerin adresi Van Gölü oluyor. Dört bir yandan Van Gölü’ne akın eden Vanlılar ve dışarıdan gelen misafirler, serin sularda yüzerek bunaltıcı havanın etkisinden kurtuluyor.

Vanlılar dün de Van Gölü’nün yolunu tutarken bugün de durumun farklı olması beklenmiyor. Özellikle Mollakasım, Ayanıs, Amik tarafları başta olmak üzere, Edremit, Gevaş’a kadar birçok yerde Van Gölü sahilleri dolup taşıyor.

Gölde serinlemenin yanı sıra mangal ve semaver keyfi de yaşanırken, en büyük sorun bazı duyarsız vatandaşların çevre kirliliğine sebep olması.

Duyarlı vatandaşlar, göl sahilinde tüketimden sonra oluşan çöpü uygun yerlere taşırken, bazı insanların duyarsız davranışları ise dikkatlerden kaçmıyor.

Vatandaşlar, dünya mirası olan Van Gölü’nün korunması için çevre duyarlılığının önemine vurgu yapıyor ve herkesten aynı duyarlılığı bekliyor.