Van Gölü’nün sığ alanlarını beslenme ve dinlenme noktası olarak tercih eden flamingolar, akşam saatlerinde güneşin batışıyla birlikte görsel bir şölen sundu. Özellikle gökyüzünün kızıl tonlarıyla birleşen manzara, Süphan Dağı’nın silueti eşliğinde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunan bu anlar, bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Van Gölü’nün eşsiz manzarasıyla bütünleşen flamingo sürüleri izleyenleri büyüledi. Arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü’nde gün batımında flamingoları görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, "Bugün Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Yarımada köyüne flamingoların fotoğrafına çekmeye geldik.

Gün batımında flamingoları çektik. Güneşin batışıyla flamingoları çok güzel görüntüledik. Nefis manzaralar yakalamış olduk. Doğaseverleri, fotoğrafçıları buraya fotoğraf çekmeye davet ediyoruz. Mükemmel bir manzaraydı, çok keyif aldık" dedi.