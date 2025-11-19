Yağış miktarındaki azalmanın yanı sıra sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması sonucu su kaynakları ve bölgedeki barajlar ile Van Gölü'ndeki su seviyesinde son yıllarda yaşanan düşüş giderek artıyor. Tuşba ilçesi Yeşilsu Mahallesi'ndeki liman da kuraklıktan nasibini aldı ve bu durum balıkçıların işini zorlaştırıyor. 2 teknenin karaya oturduğu limana yanaşmaya çalışan 1 balıkçı teknesi de itilerek ve iplerle çekilerek kıyıya yanaştırıldı.

Bölgede 31 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çikla, balıkçı barınağının yarısından fazlasının karaya çıktığını belirterek, "Kış aylarında, Yeşilsu Limanı’nı kullanıyoruz ama maalesef küresel ısınma nedeniyle limanın yüzde 80'i karaya çıkmış durumda. Suyun çekilmesi nedeniyle artık limana yanaşmakta zorluk çekiyoruz.

Teknelerimiz zarar görüyor. Limanın derinleştirilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yetkililerden yardım bekliyoruz. Limandaki 2 tekne tamamen karaya oturmuş, göl üzerindeki diğer balıkçı tekneleri de zor durumda. Buna acilen bir önlem alınmasını talep ediyoruz" dedi.

'MAHALLEMİZ, BİR ZAMANLAR BALIKÇILARIN MERKEZİYDİ'

Yeşilsu Limanı’nda 30 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağladığını söyleyen Mehmet Ateş (45) ise son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Van Gölü'nün de kuraklıktan nasibini aldığını ifade ederek, "Göldeki su seviyesinde yaşanan düşüş, bütün balıkçı barınaklarını etkiledi. Bunun önüne geçmek ve çözüme kavuşturmak ise devlet yetkililerimizin elinde. Su seviyesi düşünce teknelere yön vererek limana yanaştırıyoruz.

Teknelerimizdeki pervanelerin fiyatları 80 bin TL. Limandaki zemin girişi taşlık ve kum olduğu için pervanelerimizin kırılması an meselesi. Bir zamanlar bu mahallede 25 balıkçı teknesi vardı ama sayı giderek azalıyor. Kışın çevre mahallelerdeki balıkçı tekneleri buraya gelip balık avlıyor. Bir zamanlar mahallemiz, bölgenin en büyük balıkçılık merkeziydi. Bu sektörün devam edebilmesi için yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Karaya çıkan limanımızın derinleştirilip, yeniden düzenlenmesini istiyoruz" diye konuştu.