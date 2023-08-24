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430 kilometrelik kıyı şeridi ve 451 metre derinliğe sahip Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde kuraklıkla birlikte çekilme devam ediyor.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki sahillerin bazı alanları çekilmeyle birlikte adeta bataklığa dönüştü. Mikrobiyalitlerin de ortaya çıktığı sahillerde yaşanan kirlilik de dikkat çekiyor.

Ünal Emen isimli vatandaş, Van Gölü’nün masmavi sahilleri yerini, şimdi yosun ve mikrobiyalitlere bıraktığını söyledi. Emen, “Gördüğünüz bu sahilde yüzüyorduk. Suyun çekilmesi ile çok kötü bir görüntü ortaya çıkarmaya başladı” dedi.İHA