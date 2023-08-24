Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı.
Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5’ten yüzde 25 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.
Piyasalara sürpriz karar
750 baz puanlık, piyasaların beklentisinin çok üzerinde gelen karardan sonra dolar sert düşüşe geçti.
Karardan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kararı değerlendirdi.
Şimşek, kararlılık mesajı verdi.
"Kararlıyız!"
Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Kararlıyız!
Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…"
ensonhaber