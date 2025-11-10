Sonbahar dönemiyle birlikte artan sazlık yangınlarına dikkat çeken Prof. Dr. Lokman Aslan, sulak alanların doğanın sürekliliği için taşıdığı önemi anlattı. Aslan, "Sulak alanlar tabiatın rahimleridir. Canlılığı besleyen, ekosisteme denge kazandıran en temel yaşam alanlarıdır. Ancak iklim değişikliği, meteorolojik olaylar ve nüfus baskısı bu alanları her geçen yıl daha fazla tehdit ediyor" dedi.

"Su çekilmesi ve yangınlar artıyor"

Eskiden hem insan hem hayvan yaşamının merkezinde olan sulak alanların, teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanım amacını yitirdiğini dile getiren Aslan, bu değişimin ekolojik dengeyi olumsuz etkilediğini belirtti. Sonbahar aylarında bile yaz sıcaklarının etkisini sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Aslan, Van Gölü Havzası'nda suların ciddi oranda çekildiğine dikkat çekti. Aslan, "Yağış azlığı, sazlık bitkilerin kurumasına neden oldu. Bu durum, en ufak bir kıvılcımla büyük yangınların çıkmasına zemin hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

"Yönetim anlayışını değiştirmeliyiz"

Eskiden hayvanların otladığı, suyla dengede kalan bu alanların artık kurak bir yapıya büründüğünü belirten Aslan, Nehil Sazlığı'nda çıkan yangının da bu ekolojik değişimin sonucu olduğunu ifade etti. Sulak alanların korunması için artık sadece yasaklarla değil, aktif yönetim modelleriyle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aslan, "Artık 1960'ların sulak alan yönetimiyle devam edemeyiz.

Meteorolojik veriler, yerel şartlar ve bilimsel analizlerle her bölgeye özgü yönetim planları oluşturulmalı. Bu kararlar yerel merciler tarafından alınmalı ve titizlikle uygulanmalıdır" diye konuştu.

Son dönemde yaşanan Nehil Sazlığı yangınının, yaban hayatına bahar dönemindeki kadar zarar vermediğini ifade eden Aslan, yine de kaybedilen habitatların gelecekte büyük sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Aslan, "Göçmen kuşlar bu dönemde üreme sürecini tamamlayıp göç etti. Ancak bu alanlar yeniden sazlık hale getirilmezse kalıcı bir habitat kaybı yaşanabilir" dedi.

"Doğayı dinlemenin zamanı geldi"

Prof. Dr. Lokman Aslan, küresel ısınmanın etkilerinin her geçen yıl arttığını hatırlatarak, şu uyarıda bulundu:

"İklimin bu kadar değiştiği bir dönemde, sulak alanlarda daha fazla yangın ve kayıp yaşanabilir. Bu nedenle, sulak alan yönetimi yenilenmeli, doğayı dinleyen bir anlayışla hareket edilmelidir."